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Время Свободы

Послан в направлении "Москвы". Удар ВСУ по корвету "Сергей Котов"

Информационный дайджест "Время Свободы", 5 марта

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Время Свободы - Темы дня 5.03.2024
by Радио Свобода

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Командование вооруженных сил Украины заявило об успешном ударе по кораблю Черноморского флота ВМС России «Сергей Котов»;

Министр обороны Германии Борис Писториус объяснил, каким образом был перехвачен разговор высокопоставленных офицеров Бундесвера;

Сергей Лавров обиделся на послов стран ЕС в Москве, отказавшихся от встречи с ним из-за отсутствия доверия;

Почему бюджетников в России заставляют воспользоваться дистанционным электронным голосованием на предстоящих президентских выборах в России;

Федеральный Верховный суд США признал незаконным исключение имени Дональда Трампа из бюллетеней на праймериз республиканцев в штате Колорадо;

На фестивале «Артдокфест» в Риге представлен фильм «Случайный президент» о лидере демократических сил Беларуси Светлане Тихановской.

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