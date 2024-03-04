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Время Свободы

"Там что, десант НАТО сидел?!" Двенадцать погибших в Одессе

Информационный дайджест "Время Свободы", 4 марта

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Время Свободы - Темы дня 4.03.2024
by Радио Свобода

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Двенадцать человек, в том числе пятеро малолетних детей, погибли при попадании российского боевого беспилотника в жилой дом в Одессе;

Реакция в Германии на перехват записи разговора немецких военных о возможных поставках Украине дальнобойных крылатых ракет "Таурус";

За последние три дня могилу Алексея Навального посетили десятки тысяч людей;

Прокуратура добивается ужесточения приговора бывшей главе уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой;

Анализ предвыборных обещаний, данных Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию;

Апелляционная коллегия Верховного суда тоже отклонила все три иска Бориса Надеждина к ЦИК;

Ники Хейли выиграла праймериз в Вашингтоне, став первой в истории женщиной, выигравшей первичные выборы республиканцев.

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