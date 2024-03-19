Король умер? Нет, он голый

Фейки про Белгород и зачем власть учит лжи. Почему машина фейкньюз активно работает на Кремль? И как власть учит россиян лжи? Обсуждаем с автором Telegram-канала на "Zzzzzападном фронте без перемен" Иваном Филипповым, журналистом и фактчекером Ильёй Бером и социологом Игорем Эйдманом.
Другие материалы
-
19 марта 2024
Объявил охоту на предателей
-
18 марта 2024
Путин победил сам себя
-
15 марта 2024
Выборы с огоньком
-
14 марта 2024
У России два пути
-
13 марта 2024
"Путин не политик, а гангстер"
-
12 марта 2024
Крушение и атаки перед выборами