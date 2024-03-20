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Король умер? Нет, он голый

Король умер? Нет, он голый
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Король умер? Нет, он голый

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Фейки про Белгород и зачем власть учит лжи. Почему машина фейкньюз активно работает на Кремль? И как власть учит россиян лжи? Обсуждаем с автором Telegram-канала на "Zzzzzападном фронте без перемен" Иваном Филипповым, журналистом и фактчекером Ильёй Бером и социологом Игорем Эйдманом.

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