Король умер? Нет, он голый

Фейки про Белгород и зачем власть учит лжи. Почему машина фейкньюз активно работает на Кремль? И как власть учит россиян лжи? Обсуждаем с автором Telegram-канала на "Zzzzzападном фронте без перемен" Иваном Филипповым, журналистом и фактчекером Ильёй Бером и социологом Игорем Эйдманом.