Байден и Трамп одержали победу на праймериз в ходе Супервторника

В США во вторник в 15 штатах прошли первичные партийные выборы, в ходе которых определяется кто из кандидатов будет номинирован в президенты от Демократической и Республиканской партий.

По предварительным данным, победу в Республиканской партии победу в 13 из 15 штатов с большим преимуществом одержал бывший президент Дональд Трамп. Его соперница по борьбе за номинацию бывший губернатор Южной Каролины, экс-посол США в ООН Никки Хейли победила лишь в одном штате - Вермонте. Результаты голосований на Аляске появятся утром по восточно-американскому времени.

Президент Джо Байден, баллотирующийся на второй президентский срок, одержал убедительную победу во всех штатах. У него нет серьезных соперников в борьбе за номинацию.

Так называемый Супервторник - ключевое событие в многомесячном процессе праймериз, в результате которого, как правило, становится окончательно ясным кто станет кандидатами в президенты от двух главных партий страны. Неудачные для Никки Хейли результаты, практически, гарантируют победу Дональда Трампа на республиканских праймериз и номинацию в президенты от Республиканской партии.

Комментируя результаты супервторника Дональд Трамп призвал республиканцев объединиться: "Мы должны объединиться и это произойдет очень быстро". Джо Байден обратился к избирателям с призывом встать на защиту демократии: "Для каждого поколения американцев наступает момент, когда необходимо встать на защиту демократии. Встать на защиту наших личных свобод. Пришел наш момент. Вместе мы победим".