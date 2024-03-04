Верховный суд США запретил штатам вычёркивать Дональда Трампа из предвыборных бюллетеней на выборах президента. Это решение обязательно для исполнения по всей стране.

Суд отменил решение суда штата Колорадо, исключившего Трампа в декабре. Суд в Колорадо ссылался на статью в конституции США, запрещающую участвовать в выборах должностным лицам, принимавшим участие в восстании или мятеже.

Суд тогда мотивировал решение возможной причастностью Трампа к событиям 6 января 2021 года. Тогда толпа его сторонников ворвалась в комплекс зданий Конгресса с целью сорвать сертификацию результатов президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

После Колорадо Трампу запретили баллотироваться в Мэне и Иллинойсе. Возможность принятия аналогичного решения рассматривалась более чем десятью штатами, писал журнал Newsweek.

В постановлении Верховного суда говорится, что ответственность за соблюдение статьи конституции о запрете кандидатов в отношении федеральных выборов лежит на Конгрессе США, а не на штатах. Судья Эми Кони Барретт отдельно отметила, что с решением согласны все девять судей Верховного суда.