"Украина, Одесса, море... И я". К 90-летию Михаила Жванецкого

Российские власти задерживают участников церемонии прощания с Алексеем Навальным, используя систему распознавания лиц, – "ОВД-Инфо";

Юлия Навальная призвала своих сторонников принять участие в акции "Полдень без Путина" 17 марта;

Белый дом надеется на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа до наступления Рамадана;

Израиль ответил на обвинения в саботаже деятельности агентства ООН, оказывающего гуманитарную помощь палестинцам в Газе;

Доклад ООН о фактах сексуализированного насилия и пыток при нападении ХАМАС на Израиль 7 октября;

Новая услуга "Сбера" в условиях "импортозамещения" – сотрудник помогает клиентам установить в айфоне мобильное приложение банка;

Министр финансов Грузии опровергает данные о нарушениях Грузией санкций, наложенных на Россию;

Исполнилось 90 лет со дня рождения писателя Михаила Жванецкого.