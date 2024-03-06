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Время Свободы

"Украина, Одесса, море... И я". К 90-летию Михаила Жванецкого

Информационный дайджест "Время Свободы", 6 марта

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Время Свободы - Темы дня 6.03.2024
by Радио Свобода

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Российские власти задерживают участников церемонии прощания с Алексеем Навальным, используя систему распознавания лиц, – "ОВД-Инфо";

Юлия Навальная призвала своих сторонников принять участие в акции "Полдень без Путина" 17 марта;

Белый дом надеется на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа до наступления Рамадана;

Израиль ответил на обвинения в саботаже деятельности агентства ООН, оказывающего гуманитарную помощь палестинцам в Газе;

Доклад ООН о фактах сексуализированного насилия и пыток при нападении ХАМАС на Израиль 7 октября;

Новая услуга "Сбера" в условиях "импортозамещения" – сотрудник помогает клиентам установить в айфоне мобильное приложение банка;

Министр финансов Грузии опровергает данные о нарушениях Грузией санкций, наложенных на Россию;

Исполнилось 90 лет со дня рождения писателя Михаила Жванецкого.

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