"Украина, Одесса, море... И я". К 90-летию Михаила Жванецкого

Российские власти задерживают участников церемонии прощания с Алексеем Навальным, используя систему распознавания лиц, – "ОВД-Инфо";
Юлия Навальная призвала своих сторонников принять участие в акции "Полдень без Путина" 17 марта;
Белый дом надеется на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа до наступления Рамадана;
Израиль ответил на обвинения в саботаже деятельности агентства ООН, оказывающего гуманитарную помощь палестинцам в Газе;
Доклад ООН о фактах сексуализированного насилия и пыток при нападении ХАМАС на Израиль 7 октября;
Новая услуга "Сбера" в условиях "импортозамещения" – сотрудник помогает клиентам установить в айфоне мобильное приложение банка;
Министр финансов Грузии опровергает данные о нарушениях Грузией санкций, наложенных на Россию;
Исполнилось 90 лет со дня рождения писателя Михаила Жванецкого.
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