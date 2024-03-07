Имени Пригожина. Проект закона о заключенных – участниках "СВО"

Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы в момент посещения города президентом Украины и премьер-министром Греции;

В Думу внесен проект закона об освобождении от уголовного наказания военнослужащих, заключивших контракт во время "СВО";

Журналист издания RusNews Роман Иванов приговорен к 7 годам колонии по статье о "фейках" про армию РФ;

По итогам "супервторника" Ники Хейли отказалась от дальнейшей борьбы за номинацию кандидатом в президенты США;

Умер выдающийся театральный режиссер Римас Туминас.