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Время Свободы

Имени Пригожина. Проект закона о заключенных – участниках "СВО"

Информационный дайджест "Время Свободы", 7 марта

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Время Свободы - Темы дня 7.03.2024
by Радио Свобода

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Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы в момент посещения города президентом Украины и премьер-министром Греции;

В Думу внесен проект закона об освобождении от уголовного наказания военнослужащих, заключивших контракт во время "СВО";

Журналист издания RusNews Роман Иванов приговорен к 7 годам колонии по статье о "фейках" про армию РФ;

По итогам "супервторника" Ники Хейли отказалась от дальнейшей борьбы за номинацию кандидатом в президенты США;

Умер выдающийся театральный режиссер Римас Туминас.

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