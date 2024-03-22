Наступление на Харьков и новая волна мобилизации?

Российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Харьков остался без света. Появляются сообщения, что у Минобороны якобы есть план взять город. В Кремле уже называют "СВО" войной, а издание "Вёрстка" пишет, что власти планируют набрать в войска 300 тысяч человек.
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