Наступление на Харьков и новая волна мобилизации?

Российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Харьков остался без света. Появляются сообщения, что у Минобороны якобы есть план взять город. В Кремле уже называют "СВО" войной, а издание "Вёрстка" пишет, что власти планируют набрать в войска 300 тысяч человек.