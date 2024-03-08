Джо Байден, выступая перед Конгрессом, призвал помочь Украине

В четверг президент США Джо Байден выступил в Конгрессе с ежегодным докладом о положении страны.

Первым тезисом его выступления был тезис о необходимости поддержки Украины. Свое выступление президент Байден начал напоминанием американцам о том, что свобода и демократия стали объектом атак внутри страны и за ее пределами: "Путин вторгся в Украину, он распространяет хаос в Европе и за ее пределами. Если кто-либо находящийся в этом зале считает, что Путин остановится на этом, я уверяю вас, он не остановится. Украина может остановить Путина, если мы встанем на сторону Украины и предоставим оружие, с помощью которого она защитит себя!" В необычной для подобных выступлений форме президент Байден подверг прямой критике своего предшественника на посту президента Дональда Трампа, который, по его словам, склонился перед российским лидером. "Это возмутительно, опасно и неприемлемо... Мы должны противостоять Путину", - заявил Джо Байден под аплодисменты зала, в котором находились члены обеих палат Конгресса.

Выступление президента перед Конгрессом прозвучало как первое предвыборное обращение президента к стране после праймериз в 16 штатах, в результате которых стало ясно, что Дональд Трамп станет его соперником в борьбе за президентство. В своей речи он несколько раз остро критиковал своего "предшественника" в Белом доме, не упоминая имени Трампа, сформулировав главные положения своей предвыборной программы. Главный пункт - защита демократии, он обещает восстановить право американок на аборты, если избиратели отдадут большинство в Конгрессе демократам, он обещает снизить цены лекарств для пенсионеров, ипотечные льготы покупателям первой квартиры или дома. Американской экономике, по словам президента Байдена, завидует весь мир. Экономический рост - больше трех процентов, инфляция резко снижается, безработица рекордно низкая. Президент говорит о намерении снизить дефицит бюджета, повысив налоги на корпорации и миллиардеров, которые, по его словам, платят в процентном отношении меньше налогов, чем американский средний класс.

Отвечая на критику о его ответственности за миграционный кризис на границе с Мексикой, которую пересекают миллионы нелегальных мигрантов, президент заявил, что в действительности он предложил эффективные меры контроля потока мигрантов, но эти предложения заблокированы республиканцами под давлением Трампа.

Джо Байден призвал Израиль обеспечить безопасность мирного населения Газы и объявил о подготовке операции по поставкам гуманитарной помощи жителям Газы морем, соорудив специальный плавучий причал для разгрузки судов с грузами.

Президент Байден ответил и на беспокойство многих демократов относительно его возраста: «Проблема, с которым столкнулась наша страна, заключается не в том, насколько мы стары, а в том насколько стары наши идеи».

В то время, как многие демократы приветствовали энергичное выступление президента, который использовал эту возможность для критических реплик в адрес своих оппонентов как в зале заседаний Конгресса, так и за его пределами, республиканские комментаторы упрекнули президента в том, что он превратил доклад о положении страны в предвыборное выступление.