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Время Свободы

Легион идет "на выборы". Бои на российско-украинской границе

Информационный дайджест "Время Свободы", 12 марта

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Время Свободы - Темы дня 12.03.2024
by Радио Свобода

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Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" заявили о прорыве российско-украинской границы в Белгородской и Курской областях;

Глава ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что отказ американского Конгресса предоставить Украине новый пакет помощи станет ударом по стратегическим интересам Америки;

В Госдуму внесен проект закона о признании незаконной передачи Крыма Украинской советской социалистической республике в 1954 году;

В России вступил в силу закон, запрещающий размещение рекламы на ресурсах "иноагентов";

Обыски у российских художников в шести российских городах;

В Чехии вышла книга "Россия глазами россиян в изгнании. Лучшее из вещания Радио Свобода".

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