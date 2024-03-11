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Время Свободы

Белый флаг не для Украины. Киев ответил папе Франциску

Папа Франциск
Папа Франциск

Информационный дайджест "Время Свободы", 11 марта

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Время Свободы - Темы дня 11.03.2024
by Радио Свобода

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Фильм "20 дней в Мариуполе" стал обладателем премии "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм";

Как в Киеве отнеслись к призыву папы римского Франциска согласиться на переговоры с Россией;

Обстрелы Харьковской области;

Существовала ли реальная угроза применения Россией ядерного оружия при отступлении на украинском фронте осенью 2022 года;

Предложение Великобритании по использованию замороженных в Европе российских активов для оказания помощи Украине;

Российские власти запугивают жителей оккупированных территорий Украины перед голосованием на выборах президента России;

Обращение к президенту Грузии с просьбой помиловать Михаила Саакашвили собрало уже сотни тысяч подписей;

Пес по кличке Месси – звезда завоевавшего один из "Оскаров" фильма "Анатомия падения".

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