Белый флаг не для Украины. Киев ответил папе Франциску

Фильм "20 дней в Мариуполе" стал обладателем премии "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм";
Как в Киеве отнеслись к призыву папы римского Франциска согласиться на переговоры с Россией;
Обстрелы Харьковской области;
Существовала ли реальная угроза применения Россией ядерного оружия при отступлении на украинском фронте осенью 2022 года;
Предложение Великобритании по использованию замороженных в Европе российских активов для оказания помощи Украине;
Российские власти запугивают жителей оккупированных территорий Украины перед голосованием на выборах президента России;
Обращение к президенту Грузии с просьбой помиловать Михаила Саакашвили собрало уже сотни тысяч подписей;
Пес по кличке Месси – звезда завоевавшего один из "Оскаров" фильма "Анатомия падения".
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