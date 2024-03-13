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Пентагон: Китай опережает Россию и США по гиперзвуковому оружию

Во время подготовки к обезвреживанию боевой части российской аэробаллистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которая была сбита над столицей Украины. Киев, 5 января 2024 года
Во время подготовки к обезвреживанию боевой части российской аэробаллистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которая была сбита над столицей Украины. Киев, 5 января 2024 года

Китай значительно опережает Россию и Соединенные Штаты в области создания гиперзвукого оружия, заявил во вторник на слушаниях в Конгрессе один из руководителей разведывательного управления Министерства обороны США (DIA).

По данным DIA, Китай сосредоточил крупнейший арсенал гиперзвукового оружия, способного нести как ядерные, так и обычные боеголовки. Наиболее эффективной американские эксперты называют ракету DF-17, принятую на вооружение в 2020 году и способную поражать объекты на расстоянии до 1600 километров. В 2021 году в ходе испытаний китайская ракета с гиперзвуковым боевым блоком облетела земной шар. Россия, как заявили представители Пентагона, располагает тремя типами гиперзвукового оружия, которое уже применялось для ударов по Украине.

"В то время как Китай и Россия провели многочисленные успешные испытания гиперзвукого оружия, и, судя по всему, поставили системы на боевое дежурство, Китай опережает Россию и по количеству таких систем и по инфраструктуре необходимой для их поддержки", – подчеркнул на слушаниях ведущий научный сотрудник DIA Пол Фрейстлер. По его словам, в течение последних двадцати лет Китай активно занимался исследованиями, созданием и испытаниями такого типа оружия. С 2014 года Пекин испытает межконтинентальные ракеты с гиперзвуковыми управляемыми боевыми блоками. Он также работает над гиперзвуковыми двигателями.

Соединенные Штаты активизируют свою программу создания гиперзвукового оружия, в рамках которой разрабатываются ракеты наземного, воздушного и морского базирования. Однако, как заявили на слушаниях американские представители, США отстают от Китая и России в этой области. Причем США не планируют оснащать гиперзвуковые ракеты ядерными боеголовками, считая, что нынешнего американского ядерного арсенала достаточно, чтобы служить средством сдерживания потенциального агрессора.

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