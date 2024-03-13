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Время Свободы

"Путин – это война". Призывы к акции "Полдень без Путина"

Информационный дайджест "Время Свободы", 13 марта

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Время Свободы - Темы дня 13.03.2024
by Радио Свобода

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Не менее пяти человек погибли, более сорока ранены в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу;

Результаты попытки прорыва российско-украинской границы вооруженными формированиями, состоящими из российских граждан, воюющих на стороне ВСУ;

В Вильнюсе совершено нападение на одного из ближайших соратников Алексея Навального Леонида Волкова;

Михаил Ходорковский призывает россиян участвовать в акции "Полдень без Путина", Юлия Навальная выступила против признания Западом президентских выборов в России;

Комментируя возможность переговоров по Украине, Владимир Путин заявил, что "не верит никому";

Ватикан продолжает разъяснять слова папы Франциска о "белом флаге" для Украины;

Уильям Браудер о возможных последствиях победы Дональда Трампа на президентских выборах в США;

О чем беседовали во Флориде Дональд Трамп и Виктор Орбан;

Депутат Госдумы Олег Нилов: покупка цветов к 8 марта – спонсорство ВСУ.

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