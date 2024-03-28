Цитаты Свободы. Cпецвыпуск: теракт в "Крокусе"

Соцсети о трагедии в концертном зале "Крокус Сити Холл": кто виноват и кого винят власти, можно ли пытать террористов, вернут ли в России смертную казнь
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