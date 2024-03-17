В Белгороде в результате нового обстрела погиб один человек

Один человек погиб, как минимум 11 получили ранения во время ракетного обстрела Белгорода. Он случился в районе 14 часов по местному времени. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Судя по видеокадрам, которые распространяются в соцсетях, под обстрел попала парковка на одной из улиц города. Большинство пострадавших получили осколочные ранения и контузии.

Обстрелы Белгорода продолжаются третьи сутки подряд. Всего за это время погибли шесть человек. Разрушения получили несколько десятков многоквартирных и частных домов.

Ответственность за атаки на приграничные регионы России взяли на себя воюющие на стороне Украины "Русский добровольческий корпус", легион "Свобода России" и "Сибирский батальон".

Российская сторона обвиняет в атаках Вооружённые силы Украины. В воскресенье днём Минобороны России сообщило, что российской армии удалось пресечь попытку ВСУ проникнуть на территорию Белгородской области в районе населённого пункта Козинка.

Позднее российское оборонное ведомство сообщило, что в районе села Лукашевка Сумской области сбит украинский вертолёт Ми-8. Утверждается, что он направлялся в сторону Козинки – она граничит с Лукашевкой. По данным российских провоенных блогеров, на борту могли находиться до 20 человек.

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