Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Белгороде в результате нового обстрела погиб один человек

Последствия ракетного обстрела Белгорода, 17 марта 2024 года
Последствия ракетного обстрела Белгорода, 17 марта 2024 года

Один человек погиб, как минимум 11 получили ранения во время ракетного обстрела Белгорода. Он случился в районе 14 часов по местному времени. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Судя по видеокадрам, которые распространяются в соцсетях, под обстрел попала парковка на одной из улиц города. Большинство пострадавших получили осколочные ранения и контузии.

Обстрелы Белгорода продолжаются третьи сутки подряд. Всего за это время погибли шесть человек. Разрушения получили несколько десятков многоквартирных и частных домов.

Ответственность за атаки на приграничные регионы России взяли на себя воюющие на стороне Украины "Русский добровольческий корпус", легион "Свобода России" и "Сибирский батальон".

Российская сторона обвиняет в атаках Вооружённые силы Украины. В воскресенье днём Минобороны России сообщило, что российской армии удалось пресечь попытку ВСУ проникнуть на территорию Белгородской области в районе населённого пункта Козинка.

Позднее российское оборонное ведомство сообщило, что в районе села Лукашевка Сумской области сбит украинский вертолёт Ми-8. Утверждается, что он направлялся в сторону Козинки – она граничит с Лукашевкой. По данным российских провоенных блогеров, на борту могли находиться до 20 человек.

Больше новостей Радио Свобода:

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
Под ударом нефтезаводы в России
Embed
Под ударом нефтезаводы в России

No media source currently available

0:00 0:27:59 0:00

Под ударом нефтезаводы в России

Путин о готовности к ядерной войне

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG