Беларусь и гибридная война Кремля

Почему Александр Лукашенко публично заявляет о подготовке Беларуси к войне? С кем намерена воевать Беларусь? Cмогут ли страны НАТО защитить Сувалкский коридор? Гости Виталия Портникова – директор Института мировой политики Евгений Магда и главный редактор сайта "Хартия-97" Наталья Радина