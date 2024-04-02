Беларусь и гибридная война Кремля

Почему Александр Лукашенко публично заявляет о подготовке Беларуси к войне? С кем намерена воевать Беларусь? Cмогут ли страны НАТО защитить Сувалкский коридор? Гости Виталия Портникова – директор Института мировой политики Евгений Магда и главный редактор сайта "Хартия-97" Наталья Радина
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