Россия готовится наступать

Существует ли угроза прорыва линии фронта? Возможно ли новое нападение российских войск на Харьков? Как украинские власти могут ответить на новую волну мобилизации в России? Гости Виталия Портникова – отставной украинский военный Юрий Гудыменко и военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
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