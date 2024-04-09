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Россия готовится наступать

Россия готовится наступать
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Россия готовится наступать

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Существует ли угроза прорыва линии фронта? Возможно ли новое нападение российских войск на Харьков? Как украинские власти могут ответить на новую волну мобилизации в России? Гости Виталия Портникова – отставной украинский военный Юрий Гудыменко и военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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