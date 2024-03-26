Уголовный суд над Трампом в Нью-Йорке назначен на 15 апреля

Судебный процесс по первому в истории Соединенных Штатов уголовному делу в отношении бывшего президента США, а ныне кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа начнется 15 апреля.

Такое решение принял в понедельник член Верховного суда штата Нью-Йорк Хуан Мерчан. Он будет рассматривать дело по обвинению Дональда Трампа в незаконном расходовании средств, собранных на ведение избирательной кампании в 2016 году. Год назад прокуратура Манхэттена предъявила Дональду Трампу обвинения в фальсификации документов с целью скрыть факт выплаты 130 тысяч долларов из избирательных фондов бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, утверждавшей, что у нее был секс с Трампом. Дэниэлс угрожала выступить с разоблачениями во время предвыборной кампании. 130 тысяч были, согласно обвинению, платой за ее молчание. Деньги Дэниэлс передал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, который выступит на суде свидетелем обвинения. Эти расходы были оформлены как оплата юридических услуг. Дональд Трамп отрицает интимную связь с Дэниэлс и факт незаконного использования предвыборных фондов.

Суд в Нью-Йорке должен был начать 25 марта, но адвокаты Трампа просили судью отложить начало процесса на 90 дней, чтобы ознакомиться с вновь открывшимися обстоятельствами по этому делу. Судья дал защите 20 дней.

Суд в Нью-Йорке будет рассматривать одно из четырех уголовных дел против Дональда Трампа. Ему также предъявлены федеральные уголовные обвинения в причастности к попытке отменить результаты президентских выборов 2016, обвинения в незаконном обращении с секретными документами. Прокуратура Джорджии обвиняет его в попытке изменить результаты выборов в этом штате. Ожидалось, что все эти процессы начнутся до президентских выборов нынешнего года, однако они были отложены в ожидании решения Верховного суда страны о том, обладает ли бывший президент страны иммунитетом к уголовному преследованию за решения принятые во время его президентства. Когда может начаться суд в Джорджии также неизвестно.

В результате суд в Нью-Йорке станет, скорее всего, единственным процессом над Дональдом Трампом, который пройдет в ходе президентской кампании.

После окончания слушаний в понедельник Дональд Трамп сообщил о намерении подать апелляцию на это решение судьи, подчеркнув, что он рассматривает проведение суда над ним как вмешательство в президентские выборы. "Я не представляю, как можно проводит суд в разгар выборов, президентских выборов", - заявил Дональд Трамп.