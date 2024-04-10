А вы летайте через Стамбул

Почему с олигархов снимают санкции, а обычным россиянам приходится терпеть, и почему санкционное давление против родственников и любовниц российской элиты если и есть, то точечное - разбираемся в прямом эфире с европейским политологом Сергеем Потапкиным и политиком Русланом Шаведдиновым.
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