А вы летайте через Стамбул

Почему с олигархов снимают санкции, а обычным россиянам приходится терпеть, и почему санкционное давление против родственников и любовниц российской элиты если и есть, то точечное - разбираемся в прямом эфире с европейским политологом Сергеем Потапкиным и политиком Русланом Шаведдиновым.