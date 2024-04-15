III мировая придет с Востока?

Иран атакует Израиль: что дальше и почему так важен мир на Ближнем Востоке. Что сейчас происходит в Израиле, и чего ждать дальше? Cитуацию в Израиле сегодня обсуждаем с израильским политологом Михаилом Пеливертом и востоковедом Русланом Сулеймановым.