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III мировая придет с Востока?

III мировая придет с Востока?
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III мировая придет с Востока?

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Иран атакует Израиль: что дальше и почему так важен мир на Ближнем Востоке. Что сейчас происходит в Израиле, и чего ждать дальше? Cитуацию в Израиле сегодня обсуждаем с израильским политологом Михаилом Пеливертом и востоковедом Русланом Сулеймановым.

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