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Форум мира в Швейцарии и реальный мир

Форум мира в Швейцарии и реальный мир
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Форум мира в Швейцарии и реальный мир

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Каких результатов от саммита мира в Швейцарии ожидает Киев? При каких условиях Россия может стать участником следующей такой встречи? Какой может быть роль Китая в прекращении войны? Гости Виталия Портникова – бывший посол Украины в США и России Владимир Ельченко и политолог Владимир Фесенко.

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