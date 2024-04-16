Форум мира в Швейцарии и реальный мир

Каких результатов от саммита мира в Швейцарии ожидает Киев? При каких условиях Россия может стать участником следующей такой встречи? Какой может быть роль Китая в прекращении войны? Гости Виталия Портникова – бывший посол Украины в США и России Владимир Ельченко и политолог Владимир Фесенко.