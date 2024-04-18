Путин не президент России

Правосудие все ближе: Путин - военный преступник, а патриарх Кирилл - его пособник. Русская православная церковь - это идеологическое продолжение режима, говорят в ПАСЕ. Ждет ли Путина судьба Лукашенко - обсуждаем с юристом Глебом Богушем и политиком Олегом Степановым.
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