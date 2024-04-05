Илью Яшина отправили в ШИЗО за якобы снятую за завтраком куртку

Оппозиционного политика Илью Яшина, находящегося в колонии в Смоленской области, отправили в штрафной изолятор на десять суток. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
3 апреля у Яшина было короткое свидание с матерью. Сразу после этого его увели на дисциплинарную комиссию, где и определили наказание. Это случилось через несколько часов после визита в колонию начальника областного управления ФСИН Александра Трачука, рассказал адвокат.
По его словам, Яшин якобы снял куртку, садясь за стол перед завтраком. Это, как считает Бирюков, послужило формальным поводом для водворения политика в ШИЗО, "Настоящая причина — продолжающееся давление на политических заключенных, их намеренная изоляция не только от внешнего мира, но и от других осужденных, попытка лишить воли, подавить, сломать", - заявил адвокат Ильи Яшина Михаил Бирюков.
- Илью Яшина в 2022 году приговорили к восьми годам лишения свободы по статье о так называемых фейках об армии
- Яшин – один из наиболее известных лишённых свободы российских оппозиционеров. Вину он не признал. Правозащитные организации считают политика политзаключённым.
- После смерти Алексея Навального в колонии Яшин обратился к мировым лидерам с просьбой добиваться от российских властей скорейшего освобождения другого оппозиционера — Владимира Кара-Мурзы, осуждённого на 25 лет колонии по делам о госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и фейках о российской армии. Яшин отметил, что и Навальный, и Кара-Мурза "создавали личные проблемы" окружению российского президента Владимира Путина.
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