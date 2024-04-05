Илью Яшина отправили в ШИЗО за якобы снятую за завтраком куртку

Оппозиционного политика Илью Яшина, находящегося в колонии в Смоленской области, отправили в штрафной изолятор на десять суток. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

3 апреля у Яшина было короткое свидание с матерью. Сразу после этого его увели на дисциплинарную комиссию, где и определили наказание. Это случилось через несколько часов после визита в колонию начальника областного управления ФСИН Александра Трачука, рассказал адвокат.

По его словам, Яшин якобы снял куртку, садясь за стол перед завтраком. Это, как считает Бирюков, послужило формальным поводом для водворения политика в ШИЗО, "Настоящая причина — продолжающееся давление на политических заключенных, их намеренная изоляция не только от внешнего мира, но и от других осужденных, попытка лишить воли, подавить, сломать", - заявил адвокат Ильи Яшина Михаил Бирюков.