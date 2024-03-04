Илья Яшин сообщил о постановке на профилактический учёт в колонии

Администрация колонии №3 в Смоленской области поставила Илью Яшина на дополнительный профилактический учёт. Об этом говорится в соцсетях оппозиционного политика.

"Раньше в моем личном деле значилось лишь "злостный нарушитель режима". Теперь же я еще и лицо, "склонное к изучению и распространению экстремизма", — отметил Яшин.

По словам политика, сотрудники колонии объяснили, что статус связан с "политическим характером" уголовной статьи, а также с его "экстремистскими связями".

По словам политика, недавно в колонии к нему приходил "человек в погонах" и вручил предостережение о том, что в его социальных сетях не могут публиковаться материалы без маркировки так называемого иностранного агента.

"В общем, готовят они какие-то гадости с этим иноагентством", — говорится в сообщении.

Илью Яшина в 2022 году приговорили к восьми годам лишения свободы по статье о фейках об армии.

Яшин – один из наиболее известных лишённых свободы российских оппозиционеров. Вину он не признал. Правозащитные организации считают политика политзаключённым.

После смерти Алексея Навального в колонии Яшин обратился к мировым лидерам с просьбой добиваться от российских властей скорейшего освобождения другого оппозиционера — Владимира Кара-Мурзы, осуждённого на 25 лет колонии по делам о госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и фейках о российской армии. Яшин отметил, что и Навальный, и Кара-Мурза "создавали личные проблемы" окружению российского президента Владимира Путина.

Больше новостей Радио Свобода: