Суд приговорил к колонии 11 человек по делу телеграм-канала "Что делать"

Бутырский районный суд Москвы вынес 11 приговоров к реальным срокам по делу о склонении к массовым беспорядкам в телеграм-канале "Что делать". Об этом пишет юрист Алексей Прянишников.

Журналист из Томска Игорь Кузнецов, в частности, приговорён к шести годам колонии общего режима. Владельца канала "Что делать" Дмитрия Чебанова приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

22-летней Марии Платоновой, бывшей сотруднице штаба кандидата в депутаты Госдумы Анастасии Брюхановой и студентке школы дизайна ВШЭ, суд назначил пять лет и два месяца колонии с отсрочкой на период беременности и до достижения ребенком 14-летия. Как пишет "Медиазона", она — единственная, кто отрицала свою связь с каналом. Такой же срок получила гражданская жена Чебанова Жанна Чернова. Остальные семь обвиняемых приговорены к срокам от шести до восьми лет лишения свободы, двое из них - в колонии строгого режима, остальные - общего.

Прокуратура запрашивала от семи до 11,5 лет лишения свободы. Всех подсудимых, как сообщает ОВД-Инфо, признали виновными по статьям о склонении к массовым беспорядкам и о возбуждении ненависти организованной группой.

По версии обвинения, осуждённые в региональных чатах канала "Что делать" склоняли людей к протестам в дни выборов в Госдуму в сентябре 2021 года.