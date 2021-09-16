СК возбудил дело о склонении к беспорядкам через телеграм-канал

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против 11 человек, в том числе против активиста и основателя Telegram-канала "Что делать" Дмитрия Чебанова.
Их подозревают в склонении к массовым беспорядкам через "сеть телеграм-каналов". На сайте ведомства говорится, что с помощью видеороликов подозреваемые призывали к насилию в дни голосования с 17 по 20 сентября.
- 1 августа в телеграм-канале "Что делать" был опубликован анонс всероссийской акции "без криминальных составляющих, но дерзкой по своей сути". Детали сообщались только ее участникам. 5 сентября авторы канала начали публиковать видео, на которых люди из разных городов зажигают файеры в публичных местах.
- Дмитрий Чебатов 5 сентября пытался вывесить баннер против властей на здании Центрального детского мира на Лубянке. Его задержала полиция.
- 6 сентября Роскомнадзор заблокировал сайт проекта "Умное голосование", ссылаясь на решение Генпрокуратуры. Ведомство считает, что ресурс используется для продолжение деятельности экстремистской организации.
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