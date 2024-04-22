Путин пережидает войну

Военная помощь Украине: хватит ли денег? Даст ли военная помощь преимущество Киеву? И кто победит в войне на истощение? Обсуждаем в прямом эфире с украинским политиком Иваном Ступаком и политологом Михаилом Коминым.
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