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Путин пережидает войну

Путин пережидает войну
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Путин пережидает войну

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0:00 0:27:30 0:00

Военная помощь Украине: хватит ли денег? Даст ли военная помощь преимущество Киеву? И кто победит в войне на истощение? Обсуждаем в прямом эфире с украинским политиком Иваном Ступаком и политологом Михаилом Коминым.

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