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Эта сладкая власть! Кто из "демократических" лидеров правит дольше Путина

Эта сладкая власть! Кто из "демократических" лидеров правит дольше Путина
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Эта сладкая власть! Кто из "демократических" лидеров правит дольше Путина

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Владимир Путин в пятый раз стал президентом России и теперь может оставаться у власти до 2036 года. Но и в этом случае ему вряд ли удастся пересидеть некоторых ныне живущих диктаторов, которые "обнулились" и правят в своих странах десятилетиями. Как эти долгоиграющие правители удерживают власть?

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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