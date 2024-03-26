Эта сладкая власть! Кто из "демократических" лидеров правит дольше Путина
Владимир Путин в пятый раз стал президентом России и теперь может оставаться у власти до 2036 года. Но и в этом случае ему вряд ли удастся пересидеть некоторых ныне живущих диктаторов, которые "обнулились" и правят в своих странах десятилетиями. Как эти долгоиграющие правители удерживают власть?
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