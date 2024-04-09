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Умер предсказавший существование бозона учёный Питер Хиггс

Питер Хиггс
Питер Хиггс

Умер британский учёный, лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс, предсказавший существование частицы бозона. О его смерти сообщил Эдинбургский университет, где Хиггс был почетным профессором.

"Стало известно, что профессор Питер Хиггс скончался в возрасте 94
лет. Он мирно ушел из жизни у себя дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни", – говорится в сообщении на сайте университета.

Хиггс в 1964 году предположил существование новой частицы – бозона. Спустя почти полвека это было подтверждено практически в ходе исследований на Большом адронном коллайдере. Саму частицу в итоге назвали в честь британского физика.

В 2013-м Хиггсу совместно с бельгийцем Франсуа Энглером, вместе с которым он сделал предсказание о существовании бозона, была присуждена Нобелевская премия. В обосновании решения о присуждении премии говорилось: за "теоретическое предсказание механизма, который помогает понимать происхождение массы субатомных частиц, существование которого было доказано обнаружением предсказанной элементарной частицы в большом адронном коллайдере ЦЕРН".

Хиггс также награжден премиями и медалями за достижения в области теоретической физики. В частности, он является лауреатом медали Дирака, присуждаемой Институтом физики в Лондоне, а также премии в области физики частиц и физики высоких энергий Европейского физического общества. Он также был членом Королевского общества Эдинбурга и членом Лондонского королевского общества.

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