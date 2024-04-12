США поддержали идею конфискации российских резервов для помощи Киеву

Вашингтон поддержал идею конфискации в полном объёме российских резервов, хранящихся в других странах, и их передачи Украине. Как сообщило издание Financial Times, не столь решительны европейские чиновники -- они опасаются, что такой шаг может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки.

Предложение США подразумевает предоставление десятков миллиардов евро Украине в долг под залог будущих доходов от российских государственных активов. Речь идёт об активах, которые были заморожены западными странами.

Участники "большой семёрки", Группы G7, ранее уже расходились во мнениях относительно того, как поступить с российскими активами в объёме 260 миллиардов евро, замороженными Западом. Заморозка стала ответом Запада правительству России за начало полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В последние месяцы, когда решение вопроса о дополнительной помощи Украине со стороны США, было заблокировано в Конгрессе, стала очевидной потребность в его скорейшем решении.

Заместитель советника по вопросам международной экономики национальной безопасности США Далип Сингх заявил в среду, находясь в Киеве, что ожидание решения не может продолжаться слишком долго. "Мы должны изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность для Украины российских обездвиженных резервов. Мы не можем ждать", - иммобилизованных резервов для Украины. Мы не можем ждать. Мы не можем ждать вечно, мы это знаем", - сказал высокопоставленный представитель США.

По его словам предложение США предусматривает "текущую стоимость будущего процентного потока от иммобилизованных активов, или через облигации, или через заём".

Далип Сингх отметил, что европейцы уже проявили готовность перечислять Украине каждое полугодие проценты из резервов. Он, однако добавил, что есть способы "со временем увеличить стоимость этих перечислений". В качестве примера Сингх объяснил: "Вместо того, чтобы просто перечислять годовую прибыль из резервов... концептуально возможно перечислять 10-летние прибыли или 30-летние прибыли".

Соединенные Штаты предложили своим союзникам из Группы G7 создать специальный фонд, который выпустил бы облигации на сумму не менее 50 миллиардов долларов США. Эти облигации будут обеспечены доходами от замороженных российских государственных активов, а полученные средства поступят на поддержку Украины.