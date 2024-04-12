Bloomberg: у США нет "плана Б" для военной помощи Украине

У США нет "плана Б" в вопросе о военной помощи Украине, за исключением заблокированных из-за разногласий в Конгрессе 60 миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам собеседников агентства, Белый дом разочарован как республиканцами, задерживающими с осени 2023 года помощь Киеву, так и союзниками в Европе, которым, по мнению администрации Джо Байдена, следовало бы передать Украине прибыль от замороженных активов России.

Помимо этого, в Вашингтоне считают, что государства Евросоюза должны оперативно отреагировать на просьбу Киева и организовать поставку систем ПВО "Пэтриот" из собственных запасов.

Вчера после массированной воздушной атаки России в ночь на 11 апреля президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал партнёрские страны ускорить принятие мер по усилению украинской ПВО. На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украине для полного закрытия своей территории от российских воздушных атак нужно 25 зенитных ракетных комплексов "Пэтриот".

Накануне Европарламент отказался принимать решение по финансированию Совета ЕС из-за неспособности стран Евросоюза обеспечить Украину дополнительными системами "Пэтриот". Это решение было принято по инициативе евродепутата, бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верховстадта. В своём выступлении он заявил, что, по словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, в Европе сейчас есть 100 систем ПВО "Пэтриот".

Конгресс США с прошлой осени не может одобрить выделение Украине военной помощи в размере более 60 миллиардов долларов из-за разногласий между республиканцами и демократами.