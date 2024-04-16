"В Израиле без 5-й статьи обошлись". Зеленский о защите неба Украины

Возможно ли взятие российскими войсками украинского города Часов Яр в ближайшие недели при нынешнем снабжении ВСУ оружием и боеприпасами;

Владимир Зеленский призывает страны НАТО помогать защищать небо Украины так же активно, как США, Великобритания и Франция помогали защищать свое небо Израилю;

Голосование в Палате представителей американского Конгресса по законопроектам об оказании помощи союзникам США может состояться уже на этой неделе;

В Нью-Йорке Дональд Трамп предстал перед судом, который будет рассматривать первое из четырех возбужденных против бывшего президента США уголовных дел;

Сын мэра затопленного наводнением Орска недавно купил себе квартиру в Дубае за 33 миллиона рублей – расследование ФБК;

Правительство Испании приняло решение отменить "золотые визы" для иностранных граждан, сделавших крупные инвестиции в испанскую экономику.