Обсуждение закона об "иноагентах" в Грузии состоится 17 апреля

Парламент Грузии перенёс с 16 на 17 апреля голосование по законопроекту "О прозрачности иностранного влияния". Критики считают его аналогом российского закона о так называемых иноагентах. Причиной переноса заседания названо затянувшееся до вечера обсуждение.

Депутаты правящей партии "Грузинская мечта", предположительно, утвердят документ в первом чтении на сессии в среду, отмечает Эхо Кавказа.

Обсуждение в парламенте 16 октября проходило на фоне продолжающейся в Тбилиси многотысячной акции против закона. Полиция применила против участников митинга перед парламентом Грузии слезоточивый газ. Есть пострадавшие, среди них – лидер партии "Гирчи ­­– больше свободы" Зураб Джапаридзе. Задержаны несколько человек.

15 апреля документ поддержал профильный комитет грузинского парламента. В Тбилиси произошли стычки протестующих с полицейскими. Сообщалось о задержаниях.

Организаторы протеста сообщили, что митинг будет продолжаться до тех пор, пока правящая партия не откажется от попыток принять закон, который протестующие называют антидемократическим и антиевропейским.

В прошлом году правящая партия уже пыталась принять закон "О прозрачности внешнего влияния", но была вынуждена проголосовать во втором чтении против собственного законопроекта после массовых протестов и столкновений на проспекте Руставели.