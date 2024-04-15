В Тбилиси у здания парламента начался бессрочный митинг оппозиции и неправительственных организаций "Да Европе, нет – русскому закону". Он направлен против законопроекта правящей партии "Грузинская мечта" под названием "О прозрачности внешнего влияния", который оппоненты властей считают аналогом российского закона "Об иностранных агентах".

Организаторы заявляют, что митинг будет продолжаться до тех пор, пока правящая партия не откажется от попыток принять закон, который протестующие называют антидемократическим и антиевропейским. Здание парламента охраняется полицейским спецназом. Несколько протестующих задержаны.

С утра понедельника законопроект бурно обсуждался на расширенном заседании парламентского комитета по юридическим вопросам. Дискуссия вылилась в драку: лидер партии "Граждане", депутат Алеко Элисашвили, ударил по лицу докладчика, главу парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе, с криком: "Ты – русский!", после чего Элисашвили был избит однопартийцами Мдинарадзе.

Выйдя из здания парламента, Элисашвили сказал журналистам, что был избит, но готов к мучениям и физической боли "чтобы спасти родину от порабощения Россией".

Ряд депутатов от оппозиции, в том числе партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", а также представители НКО были выдворены с заседания по решению председателя комитета Анри Оханашвили.

В том числе из зала выдворили бывшего посла Грузии в ЕС Саломе Самадашвили. В эксклюзивном интервью Радио Свобода она заявила, что правящая партия "встала на путь [свергнутого президента Украины] Януковича".

По информации Самадашвили, в понедельник днём послы государств ЕС, США и Великобритании "осуществили дипломатический демарш", предупредив грузинские власти о серьезных последствиях в случае принятия закона.

По всей видимости, совместный дипломатический демарш был осуществлен в ходе встречи послов с премьер-министром Ираклием Кобахидзе в здании государственной канцелярии. Ранее Кобахидзе заявлял, что закон "полностью отвечает интересам Грузии и соответствует европейским демократическим ценностям".

Премьер предложил западным дипломатам, активно критикующим законопроект "и указывающим грузинскому парламенту какой закон принимать, а какой нет", принять участие в теледебатах. Он посетовал, что послы западных стран, критикуя закон, "не объясняют, чем он отличается от аналогичного законодательства, действующего в странах ЕС и США".

Оппозиция и неправительственные организации опасаются, что в случае принятия закона, Грузия может потерять статус кандидата в члены ЕС, который страна получила в конце прошлого года. Мдинарадзе и другие лидеры "Грузинской мечты" отрицают такую возможность. По их утверждению, в ЕС не существует юридической процедуры по лишению страны статуса кандидата.

На это председатель "Единого национального движеняия" Леван Хабеишвили ответил в ходе заседания комитета: "Если ЕС в конце текущего года не начнет предметные переговоры с Грузией о полноценном членстве, это равнозначно отказу в евроинтеграции Грузии".

На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции в Берлине с премьером Ираклием Кобахидзе назвал законопроект "неприемлемым", поскольку он осложнит деятельность неправительственных организаций, способствующих строительству демократических институтов Грузии.

В прошлом году правящая партия уже пыталась принять закон "О прозрачности внешнего влияния", но была вынуждена проголосовать во втором чтении против собственного законопроекта после бурных протестов и столкновений на проспекте Руставели, у здания парламента, где ранения и различные увечья получили сотни демонстрантов и сотрудников полиции.