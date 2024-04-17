"Русский закон" прошел первое чтение. Протесты в Грузии

Не менее 14 человек погибли в результате российского ракетного удара по Чернигову;

В ЕС и НАТО заявляют, что их ПВО не могут помогать охранять небо Украины так, как об этом просит Владимир Зеленский;

Совет Безопасности ООН обсудил проблему ядерной безопасности на Запорожской АЭС;

Бывший советник президента США Джон Болтон считает, что Соединенные Штаты вместе с Израилем должны дать очень жесткий ответ на недавний удар со стороны Ирана;

По данным издания "Важные истории", террористы, совершившие нападение на "Крокус Сити Холл", пользовались оружием, которое недавно поступило на вооружение армии РФ;

Парламент Грузии, вопреки массовым протестам, принял в первом чтении закон "О прозрачности иностранного влияния" – грузинскую версию российского закона об "иностранных агентах";

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