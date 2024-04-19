Алексею и Юлии Навальным вручили "Премию за свободу СМИ"

Алексей и Юлия Навальные стали лауреатами международной "Премии за свободу СМИ". Премию им присудили за "мужество, проявленное в движении сопротивления" и за "смелую и ненасильственную борьбу против жестокой диктатуры в России".
Церемония вручения награды состоялась 19 апреля на ежегодном саммите имени Людвига Эрхарда, на озере Тегернзе в Германии. Премию от своего имени и от имени покойного мужа приняла Юлия Навальная.
"Эту награду вы вручаете нам двоим, мне и Алексею. Два месяца назад Путин его убил в тюрьме. Получается, обе половинки премии предстоит дальше нести мне – и за себя и за Алексея. Продолжить делать то, что он делал в сфере свободы медиа, и привнести ещё и что-то своё, – сказала Юлия Навальная во время своего выступления на церемонии вручения премии.
Она подчеркнула, что Кремль будет придумывать новые инструменты цензуры, дезинформации и лжи: "Значит, мы будем придумывать новые хитрые трюки, чтобы в любых условиях дальше доносить правду. Как это всегда делал Алексей".
Трансляцию выступления Юлии Навальной можно посмотреть целиком на ютуб-канале Навальный LIVE.
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- 11 апреля стало известно, что Алексей Навальный написал автобиографическую книгу "Патриот". Книга будет опубликована на 11 языках, в том числе — на русском. Первый тираж составит 500 тысяч экземпляров. Рукопись готовится к печати в США издательством Knopf.
- "Премия за свободу СМИ" учреждена издателями группы Кристиане Гетц-Ваймер и Вольфрамом Ваймером. Награда вручается общественным деятелям, которые незаурядным образом проявили себя в борьбе за свободу мнения, политический диалог и демократию. В 2023 году её лауреатом стал Гарри Каспаров. Прежде её удостоились Владимир Зеленский и Михаил Горбачев. Наряду с вручением премии одним из важных событий саммита имени Людвига Эрхарда каждый год становится дискуссионная "арена" лидеров политических партий ФРГ.
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