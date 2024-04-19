Алексею и Юлии Навальным вручили "Премию за свободу СМИ"

Алексей и Юлия Навальные стали лауреатами международной "Премии за свободу СМИ". Премию им присудили за "мужество, проявленное в движении сопротивления" и за "смелую и ненасильственную борьбу против жестокой диктатуры в России".

Церемония вручения награды состоялась 19 апреля на ежегодном саммите имени Людвига Эрхарда, на озере Тегернзе в Германии. Премию от своего имени и от имени покойного мужа приняла Юлия Навальная.

"Эту награду вы вручаете нам двоим, мне и Алексею. Два месяца назад Путин его убил в тюрьме. Получается, обе половинки премии предстоит дальше нести мне – и за себя и за Алексея. Продолжить делать то, что он делал в сфере свободы медиа, и привнести ещё и что-то своё, – сказала Юлия Навальная во время своего выступления на церемонии вручения премии.

Она подчеркнула, что Кремль будет придумывать новые инструменты цензуры, дезинформации и лжи: "Значит, мы будем придумывать новые хитрые трюки, чтобы в любых условиях дальше доносить правду. Как это всегда делал Алексей".

Трансляцию выступления Юлии Навальной можно посмотреть целиком на ютуб-канале Навальный LIVE.