Юлия Навальная включена Time в список 100 самых влиятельных людей

Американский журнал Time опубликовал интервью с российским оппозиционным лидером Юлией Навальной – вдовой умершего в колонии Алексея Навального. Это первое большое интервью с Юлией Навальной после смерти её мужа два месяца назад. Соратники Навального, бывшего одним из лидеров российской оппозиции, убеждены, что он был убит.

Юлия Навальная вошла в список 100 наиболее влиятельных людей мира по версии издания, текст о ней написала для журнала вице-президент США Камала Харрис.

В тексте Харрис говорится, что Навальная "обещала продолжить борьбу мужа за справедливость и верховенство закона, вновь давая надежду тем, кто борется против коррупцией и за свободную, демократическую Россию". Вице-президент США отмечает, что Соединённые Штаты "поддерживают её — и всех тех, кто борется за свободу и демократию".

Интервью, как пишет Time, было записано в Вильнюсе 1 апреля и продолжалось около двух часов.

Как рассказала Навальная, последний раз свидание с мужем у неё было за несколько дней до начала российского вторжения в Украину, в феврале 2022 года. Навальный тогда уже находился в колонии, ему разрешили длительное свидание. После начала войны супруги могли говорить только по телефону, причём разрешение на это Навальный получал очень редко.

По словам Юлии Навальной, она знала, что обсуждается вопрос о возможном обмене её мужа, но не имеет подробностей о возможных переговорах. Она также выразила убеждённость в том, что рано или поздно станут известны точные обстоятельства смерти Алексея Навального. Сама она верит в ранее высказанную соратниками Навального версию о том, что его убили по прямому распоряжению Владимира Путина.

По словам Юлии Навальной, она сама приняла решение объявить после смерти мужа, что продолжит его борьбу.

Навальная также рассказала о своей встрече с президентом США Джо Байденом. По её словам, это был тёплый разговор, который продолжался около часа. Речь шла в том числе о санкциях и о том, что основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией мог бы помочь властям США в обнаружении активов лиц, включённых в санкционные списки. В частности, она предложила создать международную команду по санкциям, в которую вошли бы сотрудники ФБК во главе с Марией Певчих.

По словам Навальной, санкции нужны в первую очередь не против рядовых чиновников, а против людей из ближнего круга Владимира Путина. Как говорит Юлия Навальная, в разговорах с ней европейские чиновники выражали опасения, что жёсткие санкции против этого круга лиц могут привести к дальнейшему ужесточению политики Путина по отношению к Западу.

Юлия Навальная вновь повторила тезис, что многие в России не поддерживают войну, в том числе и оставшиеся в стране. Навальная признала, что власти Украины в это не верят, но, по её словам, "простые украинцы понимают, что не все русские против них". "Это не война России, это война Путина", – повторила свой тезис Навальная.

Она также рассказала о своём посещении российского консульства в Берлине 17 марта, в день президентских выборов, отметив, что испортила бюллетень и написала на нём "Навальный". Сотрудники консульства не улыбались ей и вели себя "как роботы", но Навальная их за это не винит. Она также подтвердила, что по настоянию соратников её сопровождает телохранитель. При этом она отметила, что "не боится" российских властей и призывает своих сторонников разделить её "ярость" по отношению к ним.

О смерти Алексея Навального в колонии было объявлено 16 февраля. Власти утверждают, что он умер от естественных причин. На похороны Навального в Москве 1 марта пришли десятки тысяч людей.