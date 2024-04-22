Оружие США, включая ATACMS, может быть передано Киеву до конца апреля

Украина может получить новую партию вооружения из США в течение недели после завершения процедуры одобрения законопроекта о военной помощи Киеву и подписания его президентом Джо Байденом. Об этом пишет издание The Washington Post.

В статье говорится, что после одобрения законопроекта в США Пентагону понадобится меньше недели на отправку вооружений украинским подразделениям. Такое же мнение высказал и глава Комитета по разведке Сената США Марк Уорнер.

В интервью телеканалу CBS в воскресенье он допустил, что поставки ракет дальнего радиуса действия ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров, начнутся в течение недели после того, как документ подпишет президент США Джо Байден. Ожидается, что это произойдет во вторник или в среду на этой неделе.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля одобрила пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов 800 миллионов долларов.

По мнению аналитиков, тактические ракеты дальнего радиуса действия ATACMS способны изменить баланс сил на фронте. Научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Питер Дикинсон констатирует, что ATACMS позволят Украине поражать цели во всех оккупированных Россией украинских регионах. По словам других аналитиков, ATACMS особенно эффективны для ударов по таким целям, как самолеты на аэродромах, системы ПВО, нефтеперерабатывающие заводы, логистические центры с грузовым автотранспортом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ есть шанс перехватить инициативу на фронте, если Киев получит необходимые ему системы вооружений. В беседе с NBC Зеленский отметил, что на сегодняшний день Украина нуждается в дальнобойном оружии и системах противовоздушной обороны.