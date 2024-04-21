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Нижняя палата Конгресса США одобрила крупную помощь Украине

Палата представителей Конгресса США после многих месяцев дискуссий одобрила выделение помощи Украине. Мера входит в пакет законопроектов о содействии в сфере безопасности ряду союзников Вашингтона, включая Израиль и Тайвань, на сумму более $95 млрд.

Украине из этих средств предусмотрено выделение почти $61 млрд. При голосовании по законопроекту было подано 311 голосов за и 112 против. Предполагается, что Киев получит оружие и другое содействие, необходимое украинской армии для отражения российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал результаты голосования в Вашингтоне, подчеркнув, что его исход "спасёт тысячи и тысячи жизней". "Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в Сенате и отправлены на стол президенту Байдену. Спасибо, Америка", – написал Зеленский в соцсети X.

Представитель МИД России Мария Захарова написала в своём телеграм-канале, что "выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления". Помощь властям Украины Захарова назвала "прямым спонсированием террористической деятельности".

Всего пакет, по которому в субботу голосовали члены Палаты представителей, включал четыре законопроекта, и все они были приняты при широкой двухпартийной поддержке – несмотря на резкие возражения со стороны ряда наиболее консервативно настроенных республиканцев. Далее пакет документов поступит для голосования в Сенат, где, в отличие от Палаты представителей, большинство у демократов. Как ожидается, Сенат одобрит помощь на будущей неделе и передаст документы на подпись президенту Джо Байдену.

Глава Белого дома уже призвал сенаторов как можно скорее отправить закон ему на подпись.

Первыми в субботу законодатели в Палате представителей от двух ведущих партий одобрили меры, которые могут запретить в стране приложение для социальных сетей TikTok, если китайская материнская компания ByteDance не продаст его иному владельцу в течение года. В этот законопроект входят и другие, не связанные с TikTok положения, такие как новые санкции против Китая, России и Ирана, а также возможность продажи замороженных суверенных российских резервов и использование вырученных средств в интересах Украины.

Позднее члены Палаты представителей одобрили помощь в обеспечении безопасности Тайваня и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе. Также были одобрены меры содействия Израилю.

В связи с принятием пакета помощи для Украины отмечается, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее на этой неделе решил проигнорировать угрозы отставки со стороны нескольких членов Республиканской партии и поставить вопрос на голосование.

В пятницу, 19 апреля, Палата представителей США поддержала рассмотрение пакета законопроектов об оказании финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на процедурном голосовании.

  • Конгресс США с осени прошлого года из-за разногласий между демократами и республиканцами не мог одобрить пакет помощи для Украины, которая уже более двух лет противостоит полномасштабному вторжению на свою территорию российской армии. Бюджет для Киева входил в общий законопроект на десятки миллиардов долларов о нацбезопасности США. Республиканцы отказывались принять его из-за отсутствия в нём мер по охране границ.

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