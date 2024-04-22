Боровшееся за Шиес экодвижение прекратило работу

Архангельское экологическое движение "Поморье – не помойка!", боровшееся против мусорной свалки в Шиесе, прекратило работу. Об этом говорится в телеграм-канале сообщества.

Причинами такого решения активисты назвали усилившиеся репрессии со стороны государства и отсутствие пространства для гражданских экодвижений. Они отмечают, что на экоактивистов массово заводят дела по статье о дискредитации армии. Всё это делает борьбу движения не только малоэффективной, но и крайне опасной.

"Трудно предсказать, какие слова или действия экоактивистов не создают для них риски личной безопасности", говорится в сообщении кампании.

Мусорный полигон на станции Шиес начали строить летом 2018 года – туда планировали свозить отходы из Москвы и Московской области. Против свалки выступили местные жители, экологи и активисты. Вскоре в Архангельске появилась общественная кампания "Поморье – не помойка!". Активисты предложили идею единых дней протеста: различные сообщества проводили публичные акции против мусорного полигона в Шиесе одновременно, пишет издание "7x7".

На фоне протестов в 2020 году власти отказались от строительства полигона. После победы активисты экодвижения продолжали бороться за чистую окружающую среду в регионе, в том числе выдвигая своих представителей на выборы разных уровней.

"Возможно, когда-нибудь мы возобновим борьбу за чистый Север, но прямо сейчас это опасно", – говорит один из создателей кампании Дмитрий Секушин.