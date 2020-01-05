Год протеста. Против чего россияне выходили на улицы в 2019 году

Протест стал словом 2019 года по версии экспертного совета с участием российских писателей, филологов, лингвистов, журналистов, культурологов и философов. В ушедшем году россияне впервые выходили на пятничные забастовки, чтобы, по примеру Греты Тунберг, обратить внимание на проблему изменения климата, продолжили требовать принятия закона о профилактике домашнего насилия, требовали освободить политзаключенных: их число к концу года, по подсчётам Правозащитного центра "Мемориал" перевалило за три сотни. Радио Свобода вспоминает 5 наиболее массовых и резонансных протестных выступлений в России в 2019 году.

Ингушская "Болотная"

По разным оценкам, до 30 тысяч человек в сентябре прошлого года вышли в центр Магаса к зданию национальной телерадиокомпании "Ингушетия" на согласованный митинг против изменения административной границы с Чечнёй, ограничения права на референдум и отмены прямых выборов главы региона. В районе проведения митинга власти отключили даже мобильный интернет. Протестующие не разошлись к концу акции, объявив её бессрочной. После разгона протестующих силами правоохранительных органов, были задержаны десятки активистов. В апреле по следам столкновений с полицией возбуждены уголовные дела об организации применения насилия к представителям власти. По ним проходят более 30 человек, среди них в основном лидеры протеста, в том числе председатель Совета тейпов республики. Арестованных содержат в соседних регионах. Их адвокаты заявили о грубых нарушениях закона со стороны следствия и назвали уголовное преследование своих подзащитных Ингушским "Болотным делом".

"Скверный" храм в Екатеринбурге

Решение властей построить храм Святой Екатерины в сквере у Театра драмы екатеринбуржцы не поддержали. Тысячи горожан в мае на протяжении нескольких дней выходили в сквер на несогласованные митинги, требуя перенести место строительства, хотя территорию под стройку тогда уже огородили забором. Когда сотрудников ЧОП и представителей клубов единоборств поддержали правоохранительные органы, около ста протестующих оказались в отделениях полиции. В конфликт вмешались не только местные власти, но и президент Владимир Путин, предложивший провести референдум о месте строительства храма. Из сквера убрали забор, а летом рабочая группа под руководством главного архитектора Екатеринбурга опубликовала список возможных площадок, в который сквер не попал. Большинство жителей города проголосовало за вариант строительства на территории бывшего приборостроительного завода. По итогам протестов правоохранительные органы завели пять уголовных дел, в том числе об организации массовых беспорядков. У лидеров протестов прошли обыски. Два приговора уже вынесены: осуждённым назначили 20 тысяч рублей штрафа и 6 месяцев исправительных работ.

Московский мусор: экспансия в регионы, или "Поморье не помойка"

После волны массовых протестов против вывоза московского мусора на подмосковные свалки власти столицы решили вывозить отходы мегаполиса подальше: в Архангельскую, Владимирскую, Смоленскую, Калужскую, Костромскую, Тульскую и Ярославскую области. Это вызвало недовольство в регионах: экоактивисты провели серию протестных акций. Наиболее ожесточённым стал протест на севере России, где власти запланировали строительство полигона "Шиес", площадью 3000 гектаров неподалёку от одноимённой железнодорожной станции. В Архангельской области и соседней республике Коми на протестные митинги выходили десятки тысяч человек, а непосредственно у места строительства полигона активисты разбили протестный лагерь, участники которого уже полтора года блокируют проезд строительной техники

По утверждению экологов и активистов, строительство полигона запланировано в границах зоны санитарной охраны источника питьевой воды. Высокие грунтовые воды в районе, где планировалось строительство, – часть бассейна реки Вычегда, которая впадает в Белое море. Против проекта свалки весной выступали президентский совет по правам человека и Гринпис России, ссылаясь на характеристику Двинско-Печорского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. Сейчас строительство официально приостановлено, полигона "Шиес" даже нет в проекте территориальной схемы обращения с отходами, которую московские власти опубликовали в декабре. Согласно документу, за десять лет из Москвы вывезут около 9 миллионов тонн мусора во Владимирскую область и более 15 миллионов – в Калужскую. В последней экоактивисты уже организовали протестный лагерь, аналогичный тому, что был разбит близ станции "Шиес".

Цеховая солидарность против произвола

"Мне только что два раза топорно, очень топорно подбросили наркотики". Эти слова корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова расслышала журналистка Светлана Рейтер во время разговора по телефону со следователем, который уведомил ее о деле против его друга. Голунова задержали в центре Москвы 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотических веществ: при досмотре у него якобы обнаружили 5 свёртков с наркотиками.

Голунов заявил, что его уголовное дело – месть за журналистские расследования. 7 июня десятки человек, в основном коллеги и друзья Голунова, вышли с одиночными пикетами в его поддержку к зданию Главного управления МВД по Москве. Первых протестующих увезли в ОВД, отпустив без протоколов, а к вечеру счёт участников очереди на одиночный пикет шёл на сотни. В МВД оправдывались фотографиями с обыска дома у журналиста, где оперативники якобы нашли весы и пакеты с порошком. Позже выяснилось, что часть фотографий сделана совсем в другом помещении. Анализы мочи, смывов с рук и срезов ногтей не выявили следов наркотиков, 11 июня с Голунова сняли обвинения и отпустили. У здания суда его встречали сотни неравнодушных. На следующий день, несмотря на освобождение журналиста, они вышли на несогласованную акцию против полицейского произвола в центре Москвы, закончившуюся массовыми задержаниями. Затем были 2 массовых согласованных митинга, участники которых подняли проблемы преследований журналистов в России и частых фальсификаций уголовных дел по антинаркотическим статьям.

"Допускай" и "отпускай"

В сентябре Москва выбирала депутатов в городскую думу. Явка, как и на предыдущих выборах в региональный парламент, едва превысила 20 процентов. Но внимание к этим выборам явно было повышенным. Летом независимые оппозиционные политики заявили, что избиркомы незаконно не зарегистрировали их кандидатами в Мосгордуму, обвинив в фальсификациях подписей за выдвижение. Тысячи несогласных выходили на несогласованные акции за честные выборы. Согласованный митинг 10 августа на проспекте Сахарова, по разным данным, собрал до 60 тысяч человек, став самой массовой акцией в Москве со времён протестов 2011-2012 годов. Рекордным стало и число задержаний: на акции 27 июля, по подсчётам проекта ОВД-Инфо, правоохранительные органы доставили в отделения полиции 1373 человека. Десятки из них позже стали участниками дела, в основном, по обвинению в применении насилия и участии либо организации массовых беспорядков. Это дело некоторые журналисты назвали "московским". На скамье подсудимых оказались и те, кто даже не участвовал в несогласованных акциях. Активистам, требовавшим допуска независимых кандидатов на выборы, пришлось выходить на акции с требованием освободить участников "московского дела": Правозащитный центр "Мемориал" признал их политическими заключёнными. К концу года большинству вынесли приговоры, предполагавшие в том числе реальные сроки лишения свободы.