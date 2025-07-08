Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1991

К 50-летию Радио Свобода. 1991, архивные передачи: события в Вильнюсе и Риге, финансовые шаги нового премьер-министра Павлова, путч в Москве, Конгресс соотечественников, роспуск КПСС, развал СССР, миф и правда о войне.
Выпуски
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08 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1990
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07 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1989
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04 июля 2025
Золотой запас "Свободы". Полвека в эфире: год 1988
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03 июля 2025
Золотой запас "Свободы". Полвека в эфире: год 1987
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02 июля 2025
Золотой запас "Свободы". Полвека в эфире: год 1986
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30 июня 2025
Золотой запас "Свободы". Полвека в эфире: год 1985