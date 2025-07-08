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"Свобода" 20 лет назад
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"Свобода" 20 лет назад

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Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1991

Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1991
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Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1991

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К 50-летию Радио Свобода. 1991, архивные передачи: события в Вильнюсе и Риге, финансовые шаги нового премьер-министра Павлова, путч в Москве, Конгресс соотечественников, роспуск КПСС, развал СССР, миф и правда о войне.

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