Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1991

К 50-летию Радио Свобода. 1991, архивные передачи: события в Вильнюсе и Риге, финансовые шаги нового премьер-министра Павлова, путч в Москве, Конгресс соотечественников, роспуск КПСС, развал СССР, миф и правда о войне.